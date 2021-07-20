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    نجاة رئيس مالي المؤقت من محاولة اغتيال بالسكين أثناء صلاة العيد

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    هاجم مسلّحان، أحدهما يحمل سكينا، رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو لمناسبة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء.

    وتم نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى.

    وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب".

     

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