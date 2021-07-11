نتنياهو يخلي المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد 12 عاماً

المصدر: تل أبيب - د ب أ

أخلى بنيامين نتنياهو وأسرته المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وذلك بعد 12 عاما عاشها فيه وبعد شهر من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وقال المتحدث باسم الأسرة، عوفير جولان، في وقت مبكر من اليوم الأحد: "بعد وقت قصير من منتصف الليل غادرت أسرة نتنياهو المقر الرسمي في بلفور".

وكان مقر الاقامة عند تقاطع شارعي بلفور وسمولنسكين، خلال السنوات الأخير، مكانا للاحتجاجات المتكررة ضد نتنياهو، واتفق نتنياهو وخليفته نفتالي بينيت على المغادرة بحلول يوم السبت.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن بينيت أراد السماح لنتنياهو البالغ من العمر 71 عاما وعائلته بـ "فترة ترتيب".

ووفقا لوسائل الإعلام يعتزم بينيت قضاء 4 ليالي أسبوعيا في مقر الإقامة الرسمي، فيما تخطط زوجته علاوة على أبنائه الأربعة للبقاء في منزلهم في رعنانا بالقرب من تل أبيب.

ويمتلك نتنياهو، الذي يعتبر أطول رئيس وزراء حكما في إسرائيل، منزلا خاصا في مدينة قيسارية الساحلية.

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