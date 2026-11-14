آيزنكوت: دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية مجرد "مناورة" لا تنطلي عليّ

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت، السبت، بـ "مناورة" تنطوي عليها دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء مفاوضات، في حين من المقرر عقد محادثات بين حزبيهما اليوم الأحد.

وقال آيزنكوت "يدعو نتنياهو إلى مفاوضات مجدوَلة مسبقا، ويشدّد على أنه يريد الوحدة لكنه يزرع الانقسام ويؤجج التوترات وكأن لا غد آت"، واعتبر أن منافسه "مدرك لخسارته في الانتخابات".

وتوجه إليه بالقول "محاولة جيدة، لكن هذه المناورات لا تنطلي عليّ".