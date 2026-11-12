«مشادة من الجحيم».. ماذا حدث بين ترامب ونتنياهو بسبب الحرب على إيران؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا في «مشادة كلامية حادة وعنيفة للغاية» خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية اختلاف مواقفهما بشأن مستقبل الحرب مع إيران.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «Ynet» أن نتنياهو أصرّ خلال الاتصال مراراً على ضرورة استئناف الحرب، في حين تمسّك ترامب بالمسار الدبلوماسي، لإتاحة الفرصة أمام محادثات السلام الجارية مع إيران للمضي قدماً.

وبحسب مصادر نقلت عنها الصحيفتان، فقد تحول الاتصال في نهاية المطاف إلى مواجهة حادة، وانتهى بما وصفته المصادر بأنه «مشادة كلامية من الجحيم».

وجاءت التقارير بشأن الاتصال الأخير بعد أيام قليلة من تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أفاد بأن نتنياهو يتصل بترامب يومياً لحثه على استئناف الحرب الشاملة.

من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة وصف الاتصال بهذه الطريقة، وهاجم التقارير الإعلامية، واصفاً إياها بأنها «أخبار كاذبة».

كما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفتين أن اتصالاً هاتفياً جرى بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه شدد على أن الاتصال لم يشهد أي خلاف أو مواجهة بينهما.