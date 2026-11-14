نتنياهو لآيزنكوت بشأن حكومة وحدة: "لندخل الغرفة دون شروط مسبقة ونتوصل إلى تفاهمات"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (السبت)، بياناً دعا فيه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معه، وذلك على خلفية التهديدات الأمنية وفي مقدمتها إيران.

ووفقاً لتقرير للقناة 12 الإسرائيلية، تطرق نتنياهو إلى اجتماعهما الذي عُقد يوم الخميس، قائلاً إنه "عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب التي تؤيد دولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي".

وتوجه مباشرة إلى آيزنكوت داعياً إياه إلى "الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، ووضع الخلافات جانباً، والتوصل إلى تفاهمات في قضية التجنيد أيضاً".

توجه نتنياهو إلى آيزنكوت

وقال نتنياهو: "أجريت يوم الخميس محادثة مهمة مع غادي آيزنكوت. غادي وأنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات طويلة، منذ توليه منصب رئيس الأركان وحتى قبل ذلك. هذا اللقاء لم يزدني إلا قناعة بمدى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت، تكون قادرة على الوقوف في وجه التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تنتظرنا".

وتطرق نتنياهو في بقية بيانه إلى التهديد الإيراني، وقال إن النظام في طهران يعمل على تجديد برنامجه النووي، وأضاف: "النظام الإيراني الذي يسعى لتدمير إسرائيل يعمل مجدداً على تجديد برنامجه النووي. هذا النظام القاتل، لن يتردد في استخدام سلاح نووي ضدنا".

وتابع نتنياهو أن على إسرائيل مواصلة العمل لمنع تسلح إيران نووياً، كما فعلت بحسب قوله في عمليتي "شعب كالأسد" (عام كلبي) و"زئير الأسد" (شأغات هآري). وتابع: "علينا إزالة هذا التهديد الوجودي من فوق رؤوسنا مرة واحدة وإلى الأبد"، معتبراً أن حكومة ضيقة أو حكومة تستند إلى من وصفهم بـ "داعمي الإرهاب" لن تتمكن من القيام بهذه المهمة، ملمحاً إلى الأحزاب العربية في الكنيست التي فازت بـ 19 مقعداً.

وتوجه نتنياهو لاحقاً بشكل مباشر إلى آيزنكوت قائلاً: "بدلاً من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة لن تتمكن من الصمود، ولو بالحد الأدنى، أمام التحديات الأمنية والوطنية الجسيمة التي أمامنا، دعنا نفعل ما هو مطلوب: ندخل الغرفة، دون شروط مسبقة، ونضع جانباً كل الخلافات وكل المقاطعات، ونتوصل إلى تفاهمات من أجل أمن ومستقبل إسرائيل".

كما تطرق نتنياهو إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الائتلافية، وهي قضية التجنيد، وزعم أنه بالإمكان التوصل إلى تفاهمات بشأنها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي. واختتم بيانه بالإشارة إلى حادثة خروج أعضاء كنيست من الأحزاب العربية خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هتيكفا" (الأمل).

من جانبه، انضم رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش إلى دعوة نتنياهو، وكتب عبر منصة "إكس": "آمل أن تلاقي يد رئيس الوزراء الممدودة يداً شقيقة. يا غادي، لقد حان الوقت. ستكون الصهيونية الدينية في الميدان السياسي تماماً كما هي في ساحة المعركة – رأس حربة للوحدة والمسؤولية الوطنية".