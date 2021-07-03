آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع السبت:

- روسيا: حصيلة قياسية جديدة من الوفيات -

سجلت روسيا السبت 697 وفاة بفيروس كورونا خلال فترة 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الخامس على التوالي بسبب تفشي متحورة دلتا.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة 24 ألفا و439 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ رفع الإغلاق الثاني في منتصف يناير.

- تشديد القيود في إندونيسيا -

انتشر أكثر من 50 ألف عنصر بين شرطيين وجنود لفرض تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في إندونيسيا التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بكوفيد-19.

وفي العاصمة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوا تم فرض إغلاق جزئي، وكذلك في جزيرة بالي.

وشهدت إندونيسيا التي تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، ارتفاعا في حصيلة الإصابات اليومية التي تضاعفت أربع مرات خلال أقل من شهر وقد سجّلت السبت رقما قياسيا بلغ 27,913 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و493 وفاة، علما بأنها سجّلت الجمعة 539 وفاة.

وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على شفير الانهيار مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين، ما دفع عائلات المرضى إلى السعي لتأمين عبوات الأكسجين لمعالجة المصابين والمحتضرين في بيوتهم.

- إيران تخشى موجة خامسة بسبب المتحورة دلتا

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت خشيته من دخول البلاد في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصا بمتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت وفاة أكثر من 84 ألف شخص من أصل أكثر من 3.2 ملايين أصيبوا بالمرض، علما بأن المسؤولين سبق أن أقروا بأن هذه الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

- معترضون على إلزامية تلقيح الطواقم الصحية في إيطاليا

تقدم 300 من مقدمي الرعاية الصحية في إيطاليا بدعوى قضائية من أجل إلغاء إلزام العاملين في القطاع الطبي والصحي بالتطعيم ضد كوفيد-19.

- نحو أربعة ملايين وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3.964.799 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة ظهر السبت.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (605.304) تليها البرازيل بتسجيلها 521.952 وفاة، ثم الهند مع 401.050 وفاة والمكسيك مع 233.425 وفاة والبيرو مع 192.902 وفاة.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news