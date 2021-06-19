مقتل 4 وإصابة 4 آخرين بجروح بالغة في تحطم طائرة في سيبيريا

المصدر: موسكو - رويترز

قالت خدمة الطوارئ الطبية المحلية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب أربعة آخرون بجروح بالغة اليوم، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة كيميروفو الروسية في جنوب غرب سيبيريا.

وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن سبعة على الأقل قُتلوا عندما تحطمت طائرة بمحركين من طراز إل-410 قرب ساحة تاناي للطيران التي تقدم خدمات الهبوط بالمظلات.

ونقلت أيضا عن مكتب الادعاء المحلي قوله إن الطاقم أرسل نداء استغاثة موضحا أن هناك عطلا في المحرك.

وقال متحدث باسم الخدمات الطبية لرويترز إنه يجري نقل المصابين جوا إلى المستشفيات.

وأظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة لحقت بها أضرار بالغة وبجانبها سيارة إسعاف.

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