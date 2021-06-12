في زيادة حادة.. روسيا تسجل 13510 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: موسكو - رويترز

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 13510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة حادة لليوم الخامس على التوالين ما رفع إجمالي الإصابات اليومية لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

جاء هذا بعد يوم من تصريح رئيس بلدية موسكو بأنه يتوقع أن تبلغ الإصابات بالعاصمة ذروتها في يونيو أو يوليو.

وبعد الأرقام الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا إلى خمسة ملايين و193964 منذ بدء الجائحة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 399 شخصا توفوا جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إجمالا إلى 126073.

وقالت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاء منفصلا إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة ين أبريل 2020 وأبريل 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news