أول تعليق لماكرون على واقعة صفعه.. ماذا قال؟

المصدر: باريس - رويترز

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرضه للصفع على الوجه، أمس الثلاثاء، بأنه "حادث فردي".

وقال ماكرون للصحيفة الفرنسية المحلية لو دوفين‭‭ ‬‬ ليبير بعد صفعه أثناء جولة له في جنوب شرق فرنسا: "لا بد أن نضع هذه الحادثة في سياقها. هذا حادث فردي".

وكانت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي) قد قالتا إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعاً مصورا جرى تداوله على "تويتر" ويظهر فيه رجل يرتدي قميصاً أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية"، ثم وجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

وأظهر المقطع أيضا تدخل الحاشية الأمنية لماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض وإبعاد ماكرون عنه.

Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

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