نيودلهي تستعد للتعامل مع 37 ألف إصابة كورونا يوميًا

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال رئيس وزراء حكومة العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيغريوال، إن المدينة تستعد للتعامل مع ذروة في إصابات كورونا في المستقبل تصل إلى 37 ألف حالة يوميا، كما أعلن عن تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام.

وأضاف أرفيند كيغريوال خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن «وضع فيروس كورونا في دلهي يتحسن ببطء» مضيفا أن الولاية ستعزز قدرتها على تخزين الأكسجين إلى 420 طنا.

وذكر كيغريوال أن الولاية ستكون في المستقبل مستعدة للتعامل مع 37 ألف حالة جديدة يوميا. وأكبر عدد من الإصابات اليومية تسجله نيودلهي حتى الآن هو 28395 وكان ذلك في 20 أبريل.

وخففت بعض الولايات الهندية قيود العزل العام مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت البلاد اليوم السبت أقل حصيلة إصابات يومية منذ قرابة شهرين.

والعاصمة نيودلهي، التي يوجد فيها مقر الحكومة الاتحادية، من بين الولايات التي خففت قيودها وستسمح لبعض المتاجر بفتح أبوابها في أيام معينة على أن تعمل متاجر أخرى في أيام مختلفة. كما يمكن للمكاتب الخاصة العودة للعمل بحضور 50 % من عدد موظفيها.

وفي ولاية أوتار براديش الشمالية، استمرت قيود حظر التجول الليلي في 55 من بين 75 منطقة.

وأعلنت الهند تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3380.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 28.69 مليون وعدد الوفيات 344082.

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