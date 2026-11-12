شرطة الفجيرة تحذر من تداول الشائعات بشأن أعداد الوفيات والمصابين في حادث شارع خليفة

أهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالجمهور عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث المروري الجسيم الذي وقع بعد منتصف الليل على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة، خصوصاً ما يتعلق بأعداد الوفيات والإصابات وجنسيات المتوفين والمصابين، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وكانت القيادة العامة لشرطة الفجيرة قد أعلنت تعامل فرقها المختصة مع حادث تصادم بين شاحنة وعدد من المركبات على شارع الشيخ خليفة بن زايد، أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، دون الإعلان عن حصيلة محددة للوفيات والمصابين.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث باشرت إجراءات التعامل معه، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب تأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن الجهات المختصة تواصل متابعة الحادث والوقوف على ملابساته، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور التحقق منها واعتمادها رسمياً.

ودعت الجمهور إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنباً لنشر معلومات غير صحيحة قد تتسبب في إثارة القلق بين أفراد المجتمع وأسر المتوفين والمصابين.