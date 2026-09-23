ما تتعلمه في المراهقة قد يحمي دماغك من الخرف لاحقاً

كشفت دراسة جديدة أن بعض القدرات الذهنية في مرحلة المراهقة قد تكون مرتبطة بخفض خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر.

واعتمدت الدراسة على بيانات 10539 مشاركا سويديا ولدوا عام 1948. وخضع المشاركون عام 1961 لاختبارات لقياس الاستدلال الاستقرائي، والقدرات اللفظية والمكانية.

ويقيس الاستدلال الاستقرائي قدرة الشخص على اكتشاف الأنماط واستخلاص القواعد من مجموعة من المعلومات. وتضمنت الاختبارات التي خضع لها المشاركون مهاما مثل إكمال المتتاليات الرقمية، وتحديد الأنماط، واختيار العناصر التي لا تنتمي إلى مجموعة معينة.

وتابع الباحثون المشاركين حتى نوفمبر 2025، وخلال هذه الفترة أصيب 287 شخصا بالخرف، أي ما يعادل 2.7٪ من أفراد الدراسة. ووجدوا أن المشاركين الذين حققوا نتائج أعلى في اختبارات "الاستدلال الاستقرائي" في سن 13 عاما كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 16٪.

وأظهرت النتائج أن كل نقطة إضافية في اختبار الاستدلال الاستقرائي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 2٪، بينما لم تظهر الاختبارات التي تقيس القدرات اللفظية والمكانية ارتباطا مماثلا.

وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر في خطر الإصابة بالخرف، من بينها مستوى التعليم لدى المشاركين وآبائهم، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة. كما أعادوا اختبار النتائج باستخدام مجموعة أخرى ضمت نحو 20 ألف شخص ولدوا عام 1953، ووجدوا ارتباطا مشابها، إذ كان خطر الإصابة بالخرف أقل بنسبة 15٪ لدى أصحاب النتائج الأعلى في الاستدلال الاستقرائي.

ويرى الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج قد يرتبط بالشبكة الجبهية الجدارية في الدماغ، التي تؤدي دورا في الذاكرة العاملة والتخطيط واتخاذ القرارات، والتي يرتبط تراجع أدائها بالتدهور المعرفي.

كما طرح الباحثون مفهوم "سلامة النظام"، الذي يفترض أن الأشخاص الذين يتمتعون بوظائف معرفية أفضل في مراحل مبكرة من الحياة قد يتمتعون أيضا بصحة أفضل في عدد من الأنظمة الحيوية، بما فيها الدماغ والقلب والعمليات الأيضية.

لكن الدراسة لا تثبت أن ارتفاع القدرة على الاستدلال الاستقرائي في مرحلة المراهقة يمنع الخرف، إذ إنها رصدت ارتباطا بين العاملين فقط. كما لم تشمل بعض العوامل التي قد تؤثر في خطر الإصابة بالمرض، مثل العوامل الوراثية، والصحة قبل الولادة، ونمط الحياة في مرحلة البلوغ.

ويؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم سبب هذا الارتباط، ومعرفة ما إذا كانت القدرات المعرفية التي تتطور في الطفولة والمراهقة يمكن أن تؤدي دورا فعليا في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.