الإمارات تُعزّي الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر في ضحايا حادثَي حريق وتدهور حافلة

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات بالعاصمة كينشاسا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر، في ضحايا حادث تدهور حافلة بجزيرة فوغو، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي الضحايا، ولجمهورية الرأس الأخضر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.