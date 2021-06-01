ولي العهد الكويتي يزور السعودية

المصدر: الرياض - د ب أ

وصل إلى الرياض اليوم الثلاثاء ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أول زيارة خارجية له منذ توليه المسؤولية في أكتوبر 2020.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي زيارة ولي العهد الكويتي تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، وكان من المقرر أن يبدأ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارته الاولى إلى السعودية أمس الاثنين إلا أنه تم تأجيلها لأسباب لم يكشف عنها.

وفي تصريحات صحافية قال سفير الكويت في السعودية علي الخال، إن اختيار ولي العهد الكويتي للسعودية كأول بلد يزوره بعد توليه منصبه يحمل دلالة على المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية وما تمثله من أهمية للكويت، مشددا على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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