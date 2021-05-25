بلينكن: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين

المصدر: القدس - أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الثلاثاء أن «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في حال تمت تلبية الشروط المناسبة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في القدس «في النهاية، هناك امكانية لاستئناف الجهد لتحقيق حل الدولتين، الذي ما زلنا نعتقد أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، وبالطبع منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها».

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