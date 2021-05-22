مصر تسجل 1148 إصابة و52 وفاة بفيروس كورونا

المصدر: القاهرة - رويترز

سجلت وزارة الصحة المصرية مساء أمس، 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 251539 من ضمنهم 185243 حالة تم شفاؤها و14611 حالة وفاة".

وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء تمديد إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا، حتى نهاية مايو.

كانت الحكومة قررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم في التاسعة مساء يوميا منذ السادس من مايو أيار وهو ما تزامن مع الأيام الأخيرة في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وذكر مجلس الوزراء في بيان إن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، التي أغلقت خلال عطلة العيد، سيعاد فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الملائمة.

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