المتحدث باسم نتنياهو: إسرائيل وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين وبدون أي شروط

المصدر: وكالات

وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته الوكالات العالمية.

وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ان إسرائيل وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين وبدون أي شروط.

وذكرت وسائل اعلام مصرية أن سريان وقف إطلاق النار يبدأ مبدئيا في الثانية فجرا بعد التنسيق مع مصر.

وسيتم إرسال وفد مصري لمتابعة الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة

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