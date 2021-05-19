روسيا تبلغ إسرائيل أن قتل المدنيين في غزة غير مقبول

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مسؤولاً روسياً بارزاً حذر السفير الإسرائيلي في موسكو اليوم الأربعاء من أن أي خطوة أخرى تؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى المدنيين في غزة غير مقبولة.

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ليس لديها جدول زمني لإنهاء الأعمال القتالية مع غزة في حين يواصل جيشها قصف القطاع الفلسطيني فيما تطلق حركة (حماس) المزيد من الصواريخ عبر الحدود.

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