الصين تدافع عن طريقة تعاملها مع الصاروخ الشارد

المصدر: وكالات

دافعت الحكومة الصينية عن طريقة تعاملها مع الصاروخ الشارد الذي احترق فوق المحيط الهندي أمس، ملمحة إلى التمييز في مقاربة هذا الموضوع من قبل العديد من الدول ووسائل الاعلام العالمية.

وقالت في بيان اليوم الإثنين، إن التعامل مع تلك المسألة خضع لمعايير مختلفة عما يجري عادة مع الولايات المتحدة وبرامج الفضاء الأخرى.

كما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ أن «بلادها كانت تتابع عن كثب مسار الصاروخ وأصدرت بيانات عدة بشأن وضع العودة مقدماً».

واشتكت من معاملة بلادها بطريقة غير عادلة، مذكّرة بفعل العديد من الدول ووسائل الإعلان على سقوط حطام صاروخ أطلقته شركة الفضاء الأميركية سبايس إكس على ساحل أوريغون في مارس الماضي، قائلة «حينها استخدمت وسائل الإعلام الأميركية خطاباً رومانسياً.

كما أضافت أن عبارات مثل «شهب النجوم تضيء سماء الليل»، استعملت في حينها لتغطية حطام الصاروخ، أما حين يتعلق الأمر بالصين فيختلف النهج تماماً، بحسب تعبيرها.

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