قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 156.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و410229.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
وفيما يلي: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 581236-32724376
الهند: 238270-21892676
البرازيل: 419114-15082449
فرنسا: 106101-5747214
تركيا: 42465-4998089
روسيا: 252096-4863514
المملكة المتحدة: 127598-4431043
إيطاليا: 122470-4092747
إسبانيا: 78792-3567408
ألمانيا: 84208-3479947
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15702-1103950
34 - الأردن: 9047-718632
39 - لبنان: 7415-531234
40 - الإمارات: 1607-532710
41 - المغرب: 9064-513628
42 - السعودية: 7045-424445
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