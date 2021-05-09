قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 156.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و410229.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

وفيما يلي: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: ‭581236‬-32724376

الهند: 238270-21892676

البرازيل: 419114-15082449

فرنسا: 106101-5747214

تركيا: 42465-4998089

روسيا: 252096-4863514

المملكة المتحدة: 127598-4431043

إيطاليا: 122470-4092747

إسبانيا: 78792-3567408

ألمانيا: 84208-3479947

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15702-1103950 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34 ‬‬‬‬- الأردن: 9047-718632

39 - لبنان: 7415-531234

40 - الإمارات: 1607-532710

41 - المغرب: 9064-513628

42 - السعودية: 7045-424445

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