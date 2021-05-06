الاتحاد الأوروبي «مستعد لمناقشة» رفع براءات الاختراع للقاحات «كورونا»

المصدر: وكالات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي «مستعد لمناقشة» الاقتراح الأميركي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات «كوفيد - 19» من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

وقالت فون دير لاين إن «الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة أي اقتراح من شأنه معالجة الأزمة بطريقة فعالة وعملية». وأضافت: «نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن أن يحقق الاقتراح الأميركي هذا الهدف»، داعية جميع الدول المنتجة للقاحات إلى «السماح بتصديرها».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس، أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، في موقف استثنائي يأتي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير من الجرعات.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن «تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات (كوفيد - 19)».

وأضافت: «هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لجائحة (كوفيد - 19) تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية».

من جهته، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء بـ«قرار تاريخي».

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