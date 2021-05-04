الهند تتجاوز عتبة 20 مليون إصابة بكورونا

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

تعاني الهند وضعا صحيا متأزما مع تخطي حصيلة وباء كوفيد-19 فيها 20 مليون إصابة الثلاثاء ووصول النظام الصحي إلى شفير الانهيار، فيما تعمد أوروبا إلى تخفيف القيود المفروضة ولا سيما في ألمانيا بالنسبة إلى الأشخاص الذي تلقوا اللقاح.

أحصيت أكثر من 350 ألف إصابة جديدة اليوم، في الهند، في تراجع طفيف مقارنة مع ذروة 402 ألف حالة التي سجلت في 30 أبريل.

وقال لاف أغراوال وهو موظف كبير في وزارة الصحة "هناك مؤشر مبكر جدا الى السير في الاتجاه الصحيح" مبديا حذرا.

وسجلت الهند أكثر من 222 ألف وفاة وحوالى 20,7 مليون إصابة منذ ظهور الوباء فيها، وهي حصيلة تعزى إلى التجمعات الدينية والسياسية التي سمح بإقامتها في الأشهر الأخيرة فضلا عن تقاعس حكومة ناريندرا مودي. ويعتقد خبراء أن الأرقام الفعلية للوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 3,2 ملايين شخص في العالم، أعلى من ذلك بكثير.

وتعاني المستشفيات التي تفتقر إلى الموارد وغير المهيأة لمواجهة هذا الوضع، من نقص كبير في الأسرة والأدوية والأكسجين رغم تدفق المساعدات الدولية في الأيام الأخيرة.

وتقوم مبادرات فردية أو جماعية في جميع أنحاء البلاد سعيا لإسعاف المرضى في وضع صعب. وفي هذا السياق، قام محمد جويد خان الذي يقود عربة بثلاث عجلات في بهوبال (وسط)، بتحويل عربته إلى آلية إسعاف مرتجلة لنقل المرضى الأكثر فقرا.

وأوضح لوكالة فرانس برس "ليست فسيحة مثل سيارة إسعاف، لكن بإمكانها حتما إنقاذ أرواح".

وتم إرجاء بطولة الدوري الهندي للكريكت، الرياضة الأكثر شعبية في الهند، بعدما كان يفترض أن تنظم في مايو، كما أعلن المنظمون اليوم.

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