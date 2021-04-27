فرنسا تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال لم تحترم التزامات "بريكست"

المصدر: باريس - د ب أ

تهدد فرنسا بعرقلة اللوائح التي من شأنها أن تسمح للمؤسسات المالية البريطانية بممارسة أعمال تجارية في أوروبا، في حال لم تحترم الدولة التزامات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريسكت) المتعلقة بالصيد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء عن وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، قوله لتلفزيون "بي إف إم بيزنيس" اليوم الثلاثاء: "يجب على المملكة المتحدة أن تقدم تراخيص وتفويض للوصول إلى مياهها من أجل صيد الأسماك. إنه اتفاق".

وفي حال لم تتح المملكة المتحدة الوصول إلى المياه لصالح قطاع صيد الأسماك، بحسب ما ينص عليه اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم اتخاذ "تدابير انتقامية" في قطاعات أخرى، تتضمن "الخدمات المالية"، بحسب بون.

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