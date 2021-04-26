رئيس "قناة السويس" يأمل في التوصل إلى اتفاق بخصوص "إيفر جيفن"

المصدر: القاهرة - رويترز

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، التي تسببت في إغلاق القناة المصرية لستة أيام الشهر الماضي، وشركة التأمين عن التوصل لاتفاق قريباً.

وأضاف ربيع في بيان أن طاقم السفينة ليس محتجزاً، ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news