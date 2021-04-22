بعد تكرار حوادث القطارات في مصر.. وزير النقل يمثل أمام البرلمان الثلاثاء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

يمثل وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير، الثلاثاء المقبل، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.

وكان وزير النقل أرسل خطابا رسميا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة لتوضيح كافة ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات، وآخرها انقلاب قطار في طوخ نتج عنه العديد من الوفيات والإصابات.

ويعقد مجلس النواب جلساته العامة من الأحد وحتى الثلاثاء.

وكان وزير النقل المصري قد أقال رئيس هيئة سكك حديد مصر محمد رسلان شلبي بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 30 قتيلاً، وتم تعيين مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم في منصب رئيس الهيئة.

وأكد بيان لوزارة النقل بعد الحادث الأخير، إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد خصوصاً في قطاعي الصيانة والتطوير، الهدف منها استكمال مسيرة التطوير الشامل والارتقاء بمرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news