«طرق دبي»: طرح مناقصة مشروع الخط الذهبي لمترو دبي نهاية 2026

أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كيلومتراً حالياً إلى 162 كيلومتراً، بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق في 2029 والخط الذهبي في 2032، بزيادة نسبتها 80%.

وقال الطاير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، للإعلان عن تنظيم الهيئة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكد أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعد محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال، يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9 سبتمبر 2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.

وأوضح أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.

يُشار إلى أن الخط الذهبي يربط مناطق دبي عبر 18 محطة تغطي 15 موقعاً استراتيجياً، منها: الخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد، وميدان، وقرية جميرا الدائرية، وعقارات جميرا للغولف، ويخدم 55 مشروعاً تنموياً بمختلف أنحاء الإمارة.