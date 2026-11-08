دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، الاتفاقية العامة لمشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون بطول 2117 كم، وبسرعة تصل إلى 200 كم/س لقطارات الركاب، ونسبة إنجاز 55.9%، على أن يكون التشغيل الكامل بحلول ديسمبر 2030.

وجرى توقيع الاتفاقية في المنامة، برعاية وحضور ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، حسبما ورد في بيان لمجلس التعاون.

وأكد البديوي أن "الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، وتنظيم منظومة النقل السككي بدول المجلس"، وفقاً للبيان.

وأشار إلى أن ذلك "يدعم تشغيل مشروع للسكك الحديدية يربط جميع دول المجلس، باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول المجلس".

وأشاد البديوي بـ"الجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المعنية بدول مجلس التعاون وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي"، مؤكداً "أهميته في دعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو منظومة نقل مترابطة ومتكاملة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك".