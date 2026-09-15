شبكات طرق وقطارات متطورة في دبي لخدمة 10 ملايين نسمة بحلول 2032

كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، عن خطط طموحة لتوسعة شبكة الطرق والنقل بالقطارات، وتعزيز جاهزيتها لخدمة عدد من السكان والزوار قد يصل إلى نحو 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، ضمن منظومة متكاملة من مشاريع المترو والطرق تستهدف مواكبة احتياجات الإمارة، وتعزيز تنافسيتها كمدينة عالمية.

وأوضح الطاير خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، للإعلان عن تنظيم الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027، أن طول شبكة مترو دبي سيرتفع من 90 كيلومتراً حالياً إلى 162 كيلومتراً بعد إنجاز مشروعي الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بزيادة 80%، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع الخط الأزرق بلغت حتى الآن 24%، مؤكداً أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، ولم يتأثر بالتطورات والأحداث الأخيرة في المنطقة، على أن يبدأ تشغيله في 9 سبتمبر 2029، بالتزامن مع الاستعداد لطرح مناقصة مشروع الخط الذهبي نهاية عام 2026، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق باستثمارات قد تزيد على 40 مليار درهم بحلول 2032، ضمن مخطط شامل يستهدف تلبية احتياجات التنقل في دبي خلال العقدين المقبلين.

وقال الطاير إن الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027، تقام تحت شعار: «نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل»، خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب الحدث أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.

وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار.

وقال: «يسهم المؤتمر في تعزيز الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب لاستعراض تجارب الدول التي تمتلك أنظمة عريقة في السكك الحديدية، وفي مقدمتها الدول الأوروبية واليابان، إلى جانب الدول التي حققت تطوراً متسارعاً في هذا القطاع.

وأكد الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9-9-2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.

وقال: «تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم».

وأضاف: «ترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة».

وقال الطاير، إن شبكة القطارات تمثل جزءاً أساسياً من منظومة المواصلات التي تعد المحرك الأساسي لاقتصاد أي مدينة، مشيراً إلى أن دبي تمتلك نظام مواصلات متطوراً يقدم خدمات جيدة، إلا أن النمو المستمر في أعداد السكان والزوار يتطلب التوسع المستمر في شبكة النقل.

وأشار إلى أن عدد السكان والزوار في دبي قد يصل أو يفوق 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، ما يستدعي توفير شبكة مواصلات قادرة على خدمة هذه الأعداد، مؤكداً أن شبكة الطرق وشبكة المواصلات تكمل كل منهما الأخرى، ضمن منظومة متكاملة تخدم احتياجات المدينة المستقبلية.

وأفاد بأن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، فيما تستعد لطرح مناقصة مشروع الخط الذهبي بنهاية العام الجاري 2026، موضحاً أن المشروعين سيرفعان طول شبكة مترو دبي من 90 كيلومتراً إلى 162 كيلومتراً، بعد إنجاز الخط الأزرق في 2029، والخط الذهبي في 2032، بنسبة زيادة تصل إلى 80%.

وأضاف أن خطط تطوير منظومة النقل لا تقتصر على شبكة المترو، وإنما تشمل أيضاً تطوير شبكة الطرق، باستثمارات يمكن أن تتجاوز 40 مليار درهم، مؤكداً أن التخطيط المتكامل لشبكات المواصلات والطرق، يستهدف خدمة دبي واحتياجاتها التنموية خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وأكد الطاير أن مشاريع المترو في دبي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، بإشراف كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء، إلى جانب مهندسين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الخبرات التراكمية للكوادر المشاركة في تنفيذ مشاريع المترو، تتجاوز 2500 سنة.

وفي رده على تساؤل حول إمكانية تنفيذ خطوط جديدة تربط مترو دبي بشبكة قطار الاتحاد أو تمتد إلى إمارة الشارقة، أوضح الطاير أن شبكة السكك الحديدية على مستوى الدولة تشهد بالفعل خططاً للربط والتكامل، مشيراً إلى وجود نقاط اتصال داخل دبي مع مشروع قطار الاتحاد من خلال محطتين.

ولفت إلى أن شركة قطارات الاتحاد تعمل حالياً على مشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي، ويتضمن المشروع محطتين في دبي، إحداهما في مطار آل مكتوم الدولي، والأخرى في منطقة الجداف، بما يتيح ربط هذه المشاريع الرائدة على مستوى الدولة بشبكة قطارات دبي.

وأوضح أن منظومة الربط تشمل شبكة مترو دبي الحالية، وأن المخطط العام واضح فيما يتعلق بالعلاقة والترابط بين مختلف شبكات النقل.

وقال إن الهدف يتمثل في بناء نظام مواصلات مترابط يربط بين مدن الدولة ودبي، مؤكداً أن شركة قطارات الاتحاد وهيئة الطرق والمواصلات تعملان بصورة تكاملية في هذه المشاريع، بما يعزز ترابط منظومة النقل بالقطارات على مستوى الدولة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، أن نسبة الإنجاز في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بلغت 24%.

وأكد، رداً على تساؤلات خلال المؤتمر بشأن مدى تأثر المشروع بالتطورات والأحداث الأخيرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، ولم تؤثر الأحداث في موعد إنجازه، مشيراً إلى أن تشغيل الخط الأزرق مقرر في 9 سبتمبر 2029.

مطر الطاير:

• المؤتمر يعزّز موقع دبي باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، لاستعراض تجارب الدول في السكك الحديدية وصناعة مستقبل التنقّل.