«بلدية الفجيرة» و«قطارات الاتحاد» تبحثان تطوير مسار القطار في الإمارة

كشف مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، عن بحث الخطط التطويرية المستقبلية لمسار القطار في الإمارة، ومستجدات المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية، خلال اجتماع تنسيقي جمع البلدية بممثلي «قطارات الاتحاد»، تناول كذلك آليات التنسيق والتعاون بشأن المسارات والمناطق المرتبطة بالمشروع، بما يواكب خطط التطوير العمراني والبنية التحتية في الفجيرة.

وقال الأفخم إن الاجتماع شهد استعراض الخطط المستقبلية لمسار القطار، ومناقشة أبرز مستجدات المرحلة الثانية من المشروع، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بشأن المناطق والمسارات المرتبطة به، بما يدعم تكامل المشروع مع المشروعات والخطط التنموية في الإمارة.

وأوضح أن النقاشات ركزت على أهمية تكامل مسار القطار مع الخطط العمرانية ومشروعات البنية التحتية في الفجيرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكة النقل، وتسهيل حركة الركاب والبضائع، وتحقيق ربط أكثر فاعلية بين المناطق السكنية والحيوية من جهة، والمراكز الاقتصادية واللوجستية من جهة أخرى.

وأضاف أن الجانبين بحثا أهمية استمرار التنسيق بشأن مسارات المشروع ومتطلباته خلال المراحل المقبلة، بما يضمن توافقه مع الخطط العمرانية والتطويرية في الإمارة، والاستفادة من شبكة السكك الحديدية في دعم حركة النقل وتعزيز الربط بين مختلف المناطق.

وأكد الأفخم أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة النقل المتكاملة في الإمارة، ويسهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق الفجيرة، مشيراً إلى أن تطوير شبكة السكك الحديدية من شأنه دعم حركة النقل، وتوفير منظومة أكثر تكاملاً تخدم احتياجات الإمارة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم كذلك في جذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية واللوجستية، بما يعزز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً استراتيجياً للتجارة والخدمات، ويدعم خططها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الأفخم على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع، بما يحقق التكامل بين شبكة السكك الحديدية ومشروعات البنية التحتية والتخطيط العمراني، ويسهم في الاستفادة من المشروع بما يخدم مختلف المناطق والقطاعات في الإمارة.

وأكد أن التنسيق مع «قطارات الاتحاد» سيتواصل لدعم تنفيذ المراحل المقبلة من المشروع، ومتابعة الخطط المرتبطة بالمسارات والمناطق التي يشملها، بما يواكب الخطط التنموية لإمارة الفجيرة، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تطوير حلول نقل مستدامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة.