بوتين: روسيا سترد سريعاً وبقسوة على "الاستفزازات الأجنبية"

المصدر: موسكو - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إن موسكو سترد سريعا وبقسوة على أي استفزازات أجنبية بعد الشكوى من استمرار الأعمال العدائية غير المبررة ضد روسيا.

وأضاف بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي لكبار المسؤولين والمشرعين من مجلسي البرلمان أن موسكو بذلت ما في وسعها من أجل علاقات طيبة مع الدول الأخرى وأنه يأمل ألا تتجاوز دولة أجنبية "الخطوط الحمراء" التي حددتها موسكو.

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