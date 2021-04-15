روسيا للسفير الأميركي: الرد على العقوبات الجديدة سيأتي قريباً

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها أبلغت السفير الأميركي بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضربة بالغة للعلاقات الثنائية وأن موسكو سترد عليها قريبا.

كما أبلغت الوزارة السفير الأميركي أنه من غير اللائق تحذير موسكو من التصعيد.

وفرضت الولايات المتحدة اليوم مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا تشمل قيودا على سوق ديونها السيادية لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020 والتسلل الإلكتروني والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا وغيرها من الأنشطة "الخبيثة".

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