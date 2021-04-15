مقتل 4 وإصابة 20 في انفجار بمدينة الصدر في بغداد

المصدر: بغداد - رويترز

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة وقع اليوم الخميس في مدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة للأجهزة المستعملة في حي مدينة الصدر ذي الأغلبية الشيعية.

وشهدت مدينة الصدر حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، نفذت أغلبها بسيارات ملغومة.

يشار إلى أن مدينة الصدر هي معقل رجل الدين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق.

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