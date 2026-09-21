25 ألف درهم عقوبة لامرأة هددت بـ«إفشاء سر» رجل

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم لرجل، تعويضاً عن أضرار أدبية ونفسية لحقت به جراء سبه وتهديده، بعدما ثبتت إدانتها جزائياً وتغريمها 5000 درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 25 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية، وما ترتب عليها من طلاق وتفكك أسري، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبق أن أُدينت جزائياً عن واقعة قيامها بسبه بواسطة رسائل بعثتها إليه، وتهديده بإفشاء سر خادش للشرف.

وأفاد بأن ما صدر عن المدعى عليها من تهديد وما انطوت عليه أفعالها من مساس به ألحق أضراراً نفسية ومعنوية وأدبية به تمثلت في الحزن والأسى واللوعة النفسية، كما عزا إليها ما نشأ في حياته الزوجية من خلافات انتهت بالطلاق وتفكك أسرته، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما صدر عن المدعى عليها من شأنه أن يمس اعتبار المدعي وكرامته، وأن يُحدث في نفسه ألماً وأسى، وهو ضرر أدبي يستوجب التعويض.

ورفضت طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن تسببها في وقوع الطلاق وتفكك أسرته، مشيرة إلى خلو الأوراق من دليل كافٍ يقطع بقيام رابطة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليها وانتهاء العلاقة الزوجية بين المدعي وزوجته.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 20 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.