بابا الفاتيكان يدخل مستشفى في روما لاستئصال "عُقيدة رئوية"

يخضع البابا ليو ​اليوم الثلاثاء لجراحة في مستشفى جيميلي في ‌روما لاستئصال كتلة ​صغيرة في الرئة وصفها الفاتيكان بأنها "عقيدة رئوية"، وذلك في أول مشكلة صحية كبيرة يواجهها بابا الفاتيكان منذ انتخابه قبل 17 شهرا.

وذكر البابا ليو، البالغ من العمر 71 عاما، يوم الأحد إن الكتلة تم اكتشافها خلال فحص طبي أجري في الآونة الأخيرة، وإنها "عقيدة محددة الموضع" وتم اكتشافه في مرحلة مبكرة.

وأكد الفاتيكان أن موعد إجراء العملية ‌الجراحية اليوم، بعد أن شوهد البابا ليو وهو يغادر الفاتيكان في قافلة من السيارات متجها إلى ‌مستشفى جيميلي الذي يبعد بنحو تسعة كيلومترات ‌عن شمال الفاتيكان.

وأفاد الفاتيكان بأن تعافي البابا من ‌المتوقع أن يستغرق نحو أسبوع. ‌وتم إلغاء جميع المقابلات البابوية حتى 20 أكتوبر.

والعقيدة الرئوية هي ورم صغير محدد الموضع يمكن أن يكون حميدا. وتقول الجمعية الأميركية لأمراض الصدر إن أقل من خمسة بالمئة من العقيدات الرئوية إجمالا يتبين أنها سرطانية، لكن مستوى الخطر يرتفع مع التقدم في العمر وحجم العقيدة وعوامل أخرى مثل التدخين.

وقال الطبيب فيديريكو ‌فينوتو رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى بوليكلينيكو أومبرتو الأول في ​روما إن عمليات استئصال العقيدات الرئوية عادة ما تكون سطحية، وقد تتضمن أحيانا استخدام أنبوب دقيق مزود بكاميرا يعرف باسم "منظار الصدر".

وقال لرويترز إن "معدل المضاعفات منخفض ​للغاية".