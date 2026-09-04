عفو رئاسي عن المحكوم عليه عبد الرحمن يوسف القرضاوي
صدر، اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، عفو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عن المحكوم عليه عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة الجرائم الإلكترونية، قد قضت بتاريخ 27 أغسطس 2026 بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200,000 درهم. وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.
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