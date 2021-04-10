تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث القطارين

المصدر: أنقرة - د ب أ

قدم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، تعازيه لنظيره المصري حنفي الجبالي، في ضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، نهاية مارس الماضي.

وذكر البرلمان التركي في بيان اليوم السبت، أن شنطوب أرسل برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال شنطوب في البرقية، إنه تلقى "ببالغ الأسى نبأ مصرع وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحادث". وتقدم بالتعازي للجبالي وللشعب المصري، وتمنى الرحمة من الله للمتوفين والصبر والسلوان لأسرهم والشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره المصري سامح شكري بمناسبة حلول شهر رمضان، وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن التهنئة جاءت في اتصال هاتفي جرى بين تشاووش أوغلو وشكري.

كان وزير الخارجية التركي أعلن الشهر الماضي عن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر من دون شروط مسبقة من الجانبين، وأن هذه الاتصالات تتم "على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية".

وأعقب ذلك تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.

غير أن شكري علق على ذلك بقوله إنه لم تكن هناك علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، مضيفاً: "إذا ما وجدنا هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية".

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