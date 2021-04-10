قيس سعيد أمام ضريح عبدالناصر: كنا نتابع في تونس خطاباته

المصدر: خالد محمود - القاهرة

قام رئيس الجهورية التونسية قيس سعيد، صباح اليوم بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ودوّن كلمة في سجل الزيارات، تعبيرا عن إعجابه بعبدالناصر، ومواقفه.

وكتب قيس سعيد، والذي يزور مصر حاليا، كلمة في دفتر الزيارة، جاء فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه. كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه إلى حد اليوم هذا حاضرة في أذهان الكثيرين.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".

وكان قيس سعيد قد تعرض لحملة هجوم من خصومه بسبب قيامه بالزيارة وتركه البلاد في نفس ذكرى "يوم الشهيد" والذي يحي ذكرى الثورة التونسية، لكن الرئيس التونسي شارك في الاحتفال قبيل بدء الزيارة، في إشارة لجمعه بين إيمانه بالثورة واستحقاقات موقعه الرئاسي.

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