تركيا تهنّئ مصر بحلول شهر رمضان

المصدر: أنقرة - د ب أ

هنّأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، نظيره المصري سامح شكري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن التهنئة جاءت في اتصال هاتفي جرى بين تشاووش أوغلو وشكري.

كان وزير الخارجية التركي أعلن الشهر الماضي عن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر من دون شروط مسبقة من الجانبين، وأن هذه الاتصالات تتم "على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية".

وأعقب ذلك تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.

غير أن شكري علق على ذلك بقوله إنه لم تكن هناك علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، مضيفاً: "إذا ما وجدنا هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية".

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