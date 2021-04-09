66 مليون أميركي تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات صادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) يوم الخميس، أن حوالي خمس الأشخاص في الولايات المتحدة -أي حوالي 66 مليون شخص - تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد فيروس كورونا، ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 330 مليون نسمة.

وحصل حوالي 112 مليون شخص- حوالي ثلث السكان - على جرعة واحدة على الأقل منذ بدء حملة التطعيم في منتصف ديسمبر.

وفي المجموع، تم تقديم ما يقرب من 175 مليون جرعة حتى الآن.

وتستخدم الولايات المتحدة لقاحات موديرنا وفايزر/بيونتك، والتي تتطلب الحصول على جرعتين، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون، الذي يصبح فعالًا تمامًا بعد جرعة واحدة فقط.

ويُسمح بتقديم لقاح فايزر/بيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، بينما لا يمكن استخدام اللقاحات الأخرى إلا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما, ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير ما يكفي من الجرعات لجميع السكان البالغين في البلاد بحلول نهاية آيار/مايو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news