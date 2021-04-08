مصر.. المؤبد لـ محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد»

المصدر: القاهرة - رويترز

أصدرت محكمة مصرية اليوم الخميس حكما بالسجن المؤبد على محمود عزت الذي كان قائما بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان" الإرهابية بعد أشهر من القبض عليه في شقة بالقاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عزت في أغسطس خلال دهم لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس مما شكل أحدث ضربة للجماعة التي استهدفتها حملة أمنية منذ إجبارها على ترك السلطة في 2013.

وقال مصدر قضائي إن الحكم الصادر على عزت جاء بناء على إدانته باتهامات من بينها التحريض على العنف وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013.

وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضا بحق عدد من قيادات "الإخوان" في ذات القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد.

وعزت نائب سابق لمرشد "الإخوان" محمد بديع وكان يُعتبر من صقور الجماعة، ثم أصبح القائم بأعمال المرشد بعد اعتقال بديع في أغسطس 2013.

وسبق أن حُكم على عزت بالإعدام والسجن المؤبد غيابيا. ووفقا للقانون المصري، تعاد محاكمته عقب القبض عليه.

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