حميد بن راشد: عَلَم الإمارات رمز للكرامة والانتماء والمسؤولية

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلَم مناسبة وطنية عزيزة، تتجدد فيها مشاعر الفخر براية الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، والشاهد على مسيرة وطن ترسخت مكانته بحكمة قيادته وإخلاص أبنائه، حتى غدا نموذجاً في التلاحم والاستقرار والازدهار.

وتقدم سموه، بهذه المناسبة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات الكريم، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وتقدمه.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن علَم الإمارات ليس مجرد راية تُرفع في مناسبة وطنية، وإنما هو عنوان لوطن اجتمعت قلوب أبنائه على محبته، وتوحدت إرادتهم على صون عزته وسيادته، ورمز للكرامة والانتماء والمسؤولية، مشيراً إلى أن مكانته تستمد معناها من القيم التي يمثلها، ومن العهد بالمحافظة على مكتسبات الوطن والوفاء بالأمانة التي حملها الآباء المؤسسون، ونقلها إلى الأجيال القادمة، وأضاف سموه أن يوم العلَم يعيد إلى الوجدان سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، وما حملوه من إيمان عميق بوطن يجمع أبناءه، ويصون كرامتهم ويهيئ لهم سبل الحياة الكريمة.