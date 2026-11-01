طالبة تبتكر نظاماً ذكياً للتحقق من الهوية.. دون تلامس

ابتكرت الطالبة في جامعة ميدلسكس دبي، عفيرة فردوس، نظاماً للتحقق من الهوية والتحكم في الدخول، دون تلامس، أطلقت عليه اسم KineticID، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل نمط المشي، وحصل المشروع على المركز الثاني في فئة هندسة الحاسوب في مسابقة جامعة أبوظبي للبحث والابتكار 2026.

وأفادت عفيرة بأن النظام يقدم بديلاً لأجهزة البصمة التي تتطلب اللمس، وتقنيات التعرّف إلى الوجه، من خلال تحليل المؤشرات الحركية ثلاثية الأبعاد للمستخدم، دون تسجيل ملامح الوجه أو تخزين بيانات تعريفية، بما يعزز الخصوصية، ويحد من مخاطر انتقال الجراثيم، مشيرة إلى أن النظام يعتمد على مستشعر بصري وتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي لمعالجة بيانات الحركة محلياً، ومقارنتها بأنماط المشي المعتمدة مسبقاً، وعند التحقق من هوية المستخدم، يرسل إشارة إلى وحدة تحكم إلكترونية لتفعيل قفل صُمّم بالطباعة ثلاثية الأبعاد، خلال أقل من 125 ملل ثانية.

وعزت فكرتها إلى رغبتها في ابتكار جهاز يحمي الصحة العامة والخصوصية الرقمية على حد سواء، لافتة إلى أن خططها المستقبلية للمشروع تركز على تطوير نموذج التعلّم الآلي لتمكينه من معالجة بيانات مستخدمين عدة في الوقت نفسه، بما يوسع نطاق استخدامه في البيئات ذات الكثافة العالية، مثل المستشفيات، التي تتطلب حلولاً سريعة وفعالة للتحكم في الدخول.