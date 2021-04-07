رئيس الحكومة التونسية يستبعد فرض الحجر الشامل

المصدر: تونس - د.ب.أ

استبعد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس، فرض حجر صحي شامل، رغم تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد، والسلالة البريطانية المتحورة منه، في مؤشر على موجة ثالثة للوباء.

وقال المشيشي في تصريح للصحافيين إن التحدي هو التوصل إلى معادلة لحفظ صحة التونسيين والحفاظ على الحياة الاقتصادية.

وأضاف: «الحجر الصحي الشامل غير مطروح من الناحية العلمية في ظل تفشي الوباء، وهو غير مطروح بالنسبة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين. لا يمكن منع العديد من الفئات من العمل».

وأضاف المشيشي: «علينا العمل على فرض احترام التباعد الذي كان منقوصاً في الفترة الأخيرة».

وعادت معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى الصعود بشكل لافت في تونس منذ أكثر من أسبوع، لتراوح ما بين 1000 و1800، بعد فترة استقرار للوضع الوبائي.

وحذّرت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق من احتمال كبير لظهور موجة ثالثة لانتشار الفيروس، في ظل ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية يومياً، وزيادة نسبة الإشغال لأسرّة الإنعاش والأكسجين بالمستشفيات.

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