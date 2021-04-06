بالفيديو.. تم حل المشكلة خلال 10 دقائق.. جنوح سفينة أخرى في قناة السويس

المصدر: متابعات - سمير سعيد

حدث خلل آخر في حركة المرور على قناة السويس ظهر اليوم الثلاثاء بسبب حقيقة أن سفينتين واجهت مشاكل فنية، وحدث ذلك مع فارق بسيط في الوقت، وفقًا لبيانات حركة المرور البحرية.

ونشأت المشاكل مع ناقلات "رومفورد" و"مينيرفا نايكي" التي رفعت أعلام إيطاليا واليونان، على التوالي. الأولى كانت تعاني من عطل في المحركات، والثانية، على الأرجح، جنحت.

وبعد ثلاث ساعات، واصلت رومفورد التحرك، وتم تحريك مينيرفا نايكي بثلاثة زوارق قاطرة، برفقة اثنتين منها واصل رحلته، ثم ذهب في رحلة "منفردة".

أثر كلا الحادثين على الجدول الزمني للسفن، ولكن، كما لوحظ في إدارة قناة السويس، كان التأثير ضئيلًا، حيث تحدث مثل هذه الحوادث بانتظام.

وفي وقت سابق، قال موقعا مارين ترافيك وتانكر تراكرز الإلكترونيان لرصد حركة الشحن إن المرور في قناة السويس تباطأ اليوم الثلاثاء إذ واجهت ناقلة النفط إم/تي رامفورد صعوبات في جنوب القناة على ما يبدو.

وذكر مصدر تجاري أن القناة أخطرت الشركات بأن إم/تي رامفورد واجهت مشكلة في المحرك بالقناة وأنها أرسلت القاطرتين تيم هوب ومساعد 3 لمساعدتها.

وأوضح موقع تانكر تراكرز على تويتر أن السفينة واجهت صعوبة لكنها استأنفت طريقها أخيرا متجهة شمالا.

وقالت هيئة قناة السويس لرويترز إن حل المشكلة لم يستغرق سوى حوالي عشر دقائق.

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