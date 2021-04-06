تباطؤ المرور في قناة السويس بسبب صعوبات واجهتها ناقلة

المصدر: الإسماعيلية (مصر) - رويترز

قال موقعا مارين ترافيك وتانكر تراكرز الإلكترونيان لرصد حركة الشحن إن المرور في قناة السويس تباطأ اليوم الثلاثاء إذ واجهت ناقلة النفط إم/تي رامفورد صعوبات في جنوب القناة على ما يبدو.

وذكر مصدر تجاري أن القناة أخطرت الشركات بأن إم/تي رامفورد واجهت مشكلة في المحرك بالقناة وأنها أرسلت القاطرتين تيم هوب ومساعد 3 لمساعدتها.

وأوضح موقع تانكر تراكرز على تويتر أن السفينة واجهت صعوبة لكنها استأنفت طريقها أخيرا متجهة شمالا.

وقالت هيئة قناة السويس لـ"رويترز" إن حل المشكلة لم يستغرق سوى حوالي عشر دقائق.

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