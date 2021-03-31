"الخارجية الإيطالية" تستدعي السفير الروسي في روما إثر قضية تجسس

المصدر: وكالات

أعلنت "الخارجية الإيطالية"، اليوم، أنها استدعت السفير الروسي في روما، بعدما أعلنت الشرطة توقيف ضابط بحرية إيطالي ضُبط متلبساً بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق "سريّة".

وقالت في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناءً على طلب وزير الخارجية، لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية مساء أمس، أن قوات الأمن قامت بـ"توقيف ضابط في سلاح البحرية" إضافة إلى ضابط روسي.

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