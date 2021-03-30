الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

المصدر: الكويت - كونا

أدى رئيس وأعضاء مجلس وزراء الحكومة الكويتية، اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وأصدر أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

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