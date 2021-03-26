بايدن يدعو نظيريه الروسي والصيني لقمة حول المناخ

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة دعت زعيمي الصين وروسيا لإجراء محادثات بشأن تغير المناخ.

وأوضح بايدن أنه لم يتحدث مع الزعيمين بعد «لكنهما يعلمان أنهما مدعوين».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لفرانس برس إنّ بايدن دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ للمشاركة في القمة الافتراضية حول المناخ في 22 و23 أبريل.

وتمت دعوة 40 من قادة العالم إلى هذا اللقاء الذي يراد له أن يعكس عودة واشنطن إلى خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ بعد تراجعها عن التزامات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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