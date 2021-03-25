مستشار دفاع روسي: أميركا تشن حربا نفسية على موسكو

المصدر: موسكو - رويترز

قال مستشار لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الولايات المتحدة وبلدانا غربية أخرى تشن حربا نفسية على روسيا بهدف تشويه صورة الرئيس فلاديمير بوتين وتقويض مؤسسات الدولة.

وأضاف أندري إلنيتسكي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية على نطاق واسع إن واشنطن تريد أيضا تغيير أسلوب تفكير الروس في «حرب...تستهدف عقول الناس».

وقال إلنيتسكي لقناة سباس التلفزيونية «نوع جديد من الحرب...يبدأ على ما يبدو. ربما أطلق عليه اسم الحرب النفسية».

وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم إجراءات اقتصادية و«معلوماتية» في محاولات لتقويض بوتين والرئاسة والجيش والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والشباب.

وتابع «إنها حرب تستهدف عقول الناس».

وردا على سؤال بشأن ما إن كان يتفق مع الرأي القائل بأن واشنطن تشن حربا نفسية على روسيا قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بوسكوف إنها «تتبع سياسة متعمدة لاحتواء روسيا وتحجيمها. هذا أمر مستمر قطعا ولا تخطئه العين».

وأضاف أن روسيا لا تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

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