تجربة تجمع "سبوتنيك في" و"أسترازينيكا" في لقاح واحد

المصدر:
  • موسكو - رويترز
التاريخ:

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف قوله اليوم الأربعاء إنه من المتوقع ظهور نتائج أولية خلال شهرين لتجربة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجمع بين لقاحي "سبوتنيك في" الروسي، و"أسترازينيكا" البريطاني.

وقال ديمتريف رئيس الصندوق الذي يسوق اللقاح الروسي في أنحاء العالم إن تجارب اللقاح المجمع ستبدأ الأسبوع القادم.

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