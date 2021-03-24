تجربة تجمع "سبوتنيك في" و"أسترازينيكا" في لقاح واحد

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف قوله اليوم الأربعاء إنه من المتوقع ظهور نتائج أولية خلال شهرين لتجربة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجمع بين لقاحي "سبوتنيك في" الروسي، و"أسترازينيكا" البريطاني.

وقال ديمتريف رئيس الصندوق الذي يسوق اللقاح الروسي في أنحاء العالم إن تجارب اللقاح المجمع ستبدأ الأسبوع القادم.

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